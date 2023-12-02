"المؤتمر": إقبال المصريين بالخارج على الانتخابات الرئاسية يعكس حرصهم على صناعة مستقبل وطنهم

أكد الدكتور أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر عن المصريين بالخارج، أن الإقبال الكبير من المصريين بالخارج على النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، يعكس وعيهم وحرصهم علي المشاركة في صناعة مستقبل وطنهم.

وأوضح منصور في تصريحات صحفية له، أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع والالتفاف حول المصلحة الوطنية للبلاد، وعدم الانصياع لدعوات المقاطعة التي يتبناها أهل الشر.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن العملية الانتخابية تجري وفقًا للمعايير الديمقراطية الدولية، وتحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات وهي هيئة مستقلة تماما مشكلة من جميع الهيئات القضائية، وتحت إشراف قضائي كامل وهو الضامن لنزاهة وحيادية العملية الانتخابية.

وأشاد الدكتور أحمد منصور، بدور الجالية المصرية في تعزيز العلاقات الوطنية والمساهمة في تطوير الوطن، ومشاركتهم الإيجابية في الانتخابات الرئاسية تأكيد على وقوف جميع المواطنين المصريين خلف الدولة المصرية لاستكمال مسيرة التنمية المستدامة.



وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر عن المصريين بالخارج، أنه لم يتم رصد أي مخالفات أو شكاوى في اليوم الأول للتصويت بالخارج، داعيا المصريين بالخارج لتقديم نموذج في الوطنية والإنتماء أمام العالم، من خلال التعبير عن رأيهم بحرية تامة أمام صناديق الاقتراع.