بعد طرح البوستر الدعائى.. محمد إمام يعلن تصدر "أبو نسب" تريند جوجل

أعلن الفنان محمد إمام تصدر فيلمه "أبو نسب"محرك البحث جوجل، وذلك بعد طرح البوستر الدعائى للفيلم خلال الساعات القليلة الماضية، وأصبح الفيلم تريند جوجل.

ونشر إمام على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة للبوستر الدعائى للفيلم، وتصدره تريند على محرك البحث جوجل.

يعرض الفيلم خلال أيام، بطولة محمد عادل إمام، ياسمين صبرى، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، تأليف أيمن وتار، والإخراج رامى إمام.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد إمام السينمائية فيلم "عمهم"، بطولة محمد إمام، هدى المفتى، سيد رجب، ايتن عامر، محمد سلام، تأليف وسام صبرى والإخراج حسين المنباوى.