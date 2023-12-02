عبد السند يمامة: غزة في عيون «الوفد» ولن نسمح بتهجير الفلسطينيين

قال المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، إن غزة في عيون الوفد، والقضية الفلسطينية لا يكفيها أبدًا الشعارات ولن نوافق على التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الانتخابي المنعقد بالقاهرة: «إذا قُدّر لي وفزت بالانتخابات ستكون رسالتي أن هناك حقيقة غائبة تتمثل في أن غزة كانت تحت الإدارة المصرية حتى ٦٧، وأن غزة ليست قطاعًا وإنما إقليم، لأن الدولة لها عناصر ثلاثة شعب وإقليم وإدارة وكلها مكتملة فيها».

وقال «يمامة»: «إننا نعترف بفلسطين ولها سفارة واتفاقية الدفاع المشترك تخاطب فلسطين وهناك التزام على العرب لفلسطين، وبعد انسحاب إسرائيل من غزة، فإنها أصبحت تحكم نفسها بنفسها».