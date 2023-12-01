سيدة أوكرانيا الأولى: الترحيل الإجباري للأطفال الأوكرانيين نوع من الإبادة الجماعية

قالت سيدة أوكرانيا الأولى، أولينا زيلينسكا، اليوم الجمعة، إن الترحيل الإجبارى للأطفال الأوكرانيين إلى الاتحاد الروسى يُعد نوعًا من "الإبادة الجماعية"، على حد وصفها.

وأكدت زيلينسكا فى تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء "يوكراينفورم" أن أوكرانيا قد نجحت حتى الآن فى استعادة 387 طفلًا أوكرانيًا من بين أكثر من 19 ألف مرحلين إلى روسيا.

وعبرت السيدة الأوكرانية الأولى، عن أملها فى تشكيل تحالف دولى لاستعادة الأطفال الأوكرانيين من روسيا، حيث أشارت "يوكراينفورم" إلى أن كندا قد اقترحت هذا الأمر أيضًا فى شهر أكتوبر الماضى خلال اجتماع دولى فى مالطا.

وشددت زيلينسكا على أن "الأحداث الأخيرة قد أظهرت أنه من الضرورى الرد على العدوان، الطغيان، وأى نوع من الشرور فى العالم فى الوقت المناسب"، مضيفة أن "العدوان فى أى مكان بالعالم علامة على الخطر العام".

وأكدت السيدة الأولى، على أن الأوكرانيين يتمتعون بمزايا من بينها الثقافة العامة والوعى "وهو ما يتسارع فى ظل مقاومة الهجوم الروسي"، على حد تعبيرها.