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الجمعة 01 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

فعالية مشتركة بين صحة الدقهلية وجامعة المنصورة للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
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نظمت مديرية الصحة بالدقهلية و بالتعاون مع جامعة المنصورة فعالية مشتركة  للتوعية باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وذلك بالمراكز الطبية الثلاثة بالجامعة.تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة.

شارك بالفعالية من جانب مديرية الصحة الدكتورة إيمان سلامة مدير إدارة الأمومة والطفولة والدكتورة فاطمة عبد الرحمن مدير إدارة الثقافة الصحية ومن الجامعة الدكتورة  هيام  فتحي أستاذ الصحة النفسية بكلية الطب والدكتورة سحر الدكروري أستاذ الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية  وبحضور الدكتورة غادة القنيشي وكيل الكلية لشئون البيئة وتنمية المجتمع  علاوة على الدكتورة  نسرين عمر عضو مجلس النواب والدكتور الشعراوي كمال المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز  .
واستعرضت  الفعالية  الخدمات المقدمة من كلا الجهتين وطرق الإحالة  إلى جانب أرقام التواصل والخطوط الساخنة لخدمة السيدات الناجيات من العنف.

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إدارة الأمومة والطفولة الدقهلية الصحة النفسية العنف ضد المرأة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المراة