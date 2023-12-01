الخارجية الفلسطينية تدين استئناف العدوان على قطاع غزة وتطالب بتدخل دولي عاجل لوقفه فورا

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، استئناف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الأهالي في قطاع غزة، واستمرار استهداف المدنيين وهدم المنازل فوق رؤوسهم،وفقا لـ «وفا».

وحذرت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، من استمرار هذا العدوان الدوري على حياة المواطنين الفلسطينيين وتعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وجريمة النزوح القسري التي تفرضها قوات الاحتلال على أبناء شعبنا، خاصة أن أكثر من 2 مليون فلسطيني يعيشون في جنوب القطاع تحت القصف ولا مكان آخر أمامهم يلجؤون اليه في ظل انعدام وشح توفر احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.

وأكدت أن قصف الاحتلال المتواصل يطال المدنيين الفلسطينيين ولا زال غير ملتزم وينتهك القانون الدولي وقواعده في حماية المدنيين، مطالبة بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان فورًا.