شاهد| الجالية المصرية بالأردن تؤكد حرصها على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

استعرضت قناة «إكسترا نيوز»ـ تواجد الآلاف من الجالية المصرية في العاصمة الأردنية عمان، أمام وداخل اللجان الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، فى أول أيام تصويت المصريين فى الخارج، الذي يغلق في الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلى لدولة المقر.

وأعرب عددا كبير من المواطنين عن سعادتهم البالغة بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، إذ أوضح أحد المواطنين، أن الدولة المصرية تراهن على الشباب المصري الواعي من أبناء مصر بالخارج في ظل وعيهم بالأحداث التي تدور، فيما يرى مواطن مصري آخر أن الانتخابات يوم عيد للمصريين، مناشدا الشباب بالمشاركة حتى يكتمل المشهد الديموقراطي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر والعالم.

فيما دعا المواطنين من أمام اللجان، من لم يذهب للانتخابات ، بالذهاب اليها في اليومين القادمين، إذ ذكروا أن الانتخابات الرئاسية فرصة للشعب المصرى لتحديد مستقبلهم السياسى وتأثيرهم على القرارات الحكومية والسياسية التى تؤثر فى حياتهم اليومية يعتبر الاقتراع فى هذه الانتخابات واجبًا وحقًا لكل مواطن مصري، حيث تعكس المشاركة السياسية قوة الديمقراطية وتعزز الشفافية والشرعية السياسية فى البلاد