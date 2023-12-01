توعية 15 ألفا في 3 قرى بالفيوم ضمن حملة بلدي أمانة.. "صور"

نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة الفيوم، 4323 زيارة بعدد من قري مراكز "إطسا، وسنورس، ويوسف الصديق"، وذلك في اطار حملة طرق الأبواب "بلدي أمانة"، حيث تم توعية 15ألف و288 من السيدات والرجال والاطفال، وذلك بقري "بطن اهريت،وقصر الباسل، والمحمودية بمركز إطسا، وقري تونس وقارون بمركز يوسف الصديق والتوفيقية بمركز سنورس.



وأكدت ليلي طه وقاسم، مقررة المجلس القومي للمرأة بالفيوم، أن الحملة تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، وكذا ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية.

وأضاف أن الحملة كانت بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والاقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

وأوضحت "قاسم" أن الحملة تتضمن العديد من الأنشطة منها جلسات الدوار وأمسيات الأسرة المصرية ومطبخ المصرية وغيرها من البرامج التوعوية، وسوف تستعين فى ذلك بعدد من رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والاقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين المتعاونين، وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات، عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام الذين تم الاستعانه بهم في أنشطة الفترة الماضية وأثبتوا جداره ومهارات تواصل مع المستهدفين.

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