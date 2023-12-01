"حملة السيسي" تستقبل أعضاء نقابة الصحفيين بأسيوط

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي بمحافظة اسيوط، اعضاء نقابة الصحفيين بالمحافظة، لعقد لقاء يوضح خطة العمل للحملة بمختلف مراكز وقري مدينة اسيوط، بحضور أعضاء الحملة بالمحافظة، الدكتور شحاتة غريب عضو هيئة مكتب الحملة باسيوط ،النائب مصطفي بدران، محمد كمال ابو حطب، الدكتور مايكل عادل عطالله، المهندس مينا ابراهم حنا، الدكتور شريف عبد الواحد ، احمد حافظ، وأعضاء نقابة الصحفيين لمختلف الصحف القومية والخاصة بمحافظة اسيوط.

وقال الدكتور شحاتة غريب عضو هيئة َمكتب الحملة الرسمية بمحافظة أسيوط للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي،

إن الحملة هذه الدورة ضمت جميع الكيانات المختلفة، وذلك حرصًا منها على مشاركة الجميع في العملية الإنتخابية والاستحقاق الدستوري لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وأوضح الدكتور شحاتة غريب أن الهدف الرئيسي للحملة مرتبط بمكانة مصر وسمعتها دولياً وذلك ما أكد عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على ضرورة المشاركة الإيجابية والفعالة في الإستحقاق الانتخابي.

وأشار الدكتور شحاتة غريب إلى أن لدينا أمل في رفع الوعي لدى المواطن المصري بضرورة المشاركة الإيجابية خاصة وأن المجتمع الدولي يتابع الأوضاع في مصر خاصة الإنتخابات ونحن جميعاً في دائرة واحدة ونسعى إلى إظهار مصر بالشكل الذي يليق بها وبتاريخها وحضارتها العريقة كما نهتم أن يشارك الجميع في الاستحقاق الانتخابي القادم.

وقال النائب مصطفى بدران عضو مجلس النواب وأمين حزب حماة وطن بأسيوط وعضو الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي إنه لأول مرة يكون هناك تحالف شبابي وحزبي مكون من مختلف أطياف المجتمع.

وأضاف "بدران": ونراهن علة قوة ووعي المواطن المصري عامة والأسيوطي خاصة ومشاركته الحقيقية والجادة ويمارس حقه الدستوري ويكون مثل يحتذى به ويظهر اصطفاف الشعب حول رئيسه ليكون رسالة واضحة أمام العالم.

وأوضح النائب مصطفي بدران إن الدولة المصرية مرت بكثير من التحديات والصعاب خلال الفترة الماضية ومن أجل هذا يجب أن يحدث أصطفاف وطني أمام الدولة المصرية فمصر تشهد حرب شرسة لهدم الوعي لدي المواطنين من خلال مواقع التواصل وقنوات التخريب ونحن أمام تحدي جديد وقوي لوعي المواطن ومن أجل هذا نرفع شعار "إنزل شارك .. مارس حقك الدستوري".

وقال المهندس مينا إبراهيم منسق حياة كريمة بمحافظة أسيوط وعضو الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي إنه لأول مرة تكون هيئات المكتب والحملة تجمع العديد من الخبرات السياسية والشبابية فالحملة ضمت مزيج بين الخبرات والشباب بهدف إظهار الدولة المصرية بالشكل الذي تليق بها خاصة في ظل وجود تحديدات ومخاطر فمصر هي الدولة الوحيدة المحاطة بالمخاطر من جميع الجهات.

وقال محمد أبو حطب عضو تنسيقية شباب الأحزب وعضو الحملة الرسمية إن محافظة أسيوط شهدت العديد من الانجازات خلال الفترة الماضية بشكل كبير فمصر شهدت حجم إستثمارات ضخم خلال الفترة الماضية وستشهد العديد من الإستثمارات خلال الفترة القادمة.

وأضاف محمد أبو حطب إن المشاركة الإيجابية في الانتخابات تعطي طمأنينة لدي المستثمر من خلال التكاتف الشعبي والترابط الشعبي خلف القيادة السياسية فالشعب المصري شاهد علي حنكة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إدارة ملف القضية الفلسطينية، وتدخله السريع لإدخال المساعدات والهدنه وحفاظه على تراب سيناء وانها خط أحمر

وقال الدكتور شريف عبد الواحد ممثل عن كيان شباب مصر إن الدولة المصرية هي دولة شبابية بحجم 60% من سكانها شباب والقيادة السياسية تعول بنسبة كبيرة علي الشباب في كافة الإستحقاقات ومن اجل ذلك أطلقنا شعار "إنزل شارك" فنحن نتطالب دائماً بضرورة المشاركة الإيجابية ويجب أن يحدث تكاتف للجبهة الداخلية لأن الاستقرارا السياسي هو قاطرة الإقتصاد.

وأوضج الدكتور مايكل عادل ممثل عن كيان شباب مصر إن القيادة السياسية تعمل علي تمكين الشباب وتأهيلهم وهذا بارز في دور الشباب ومشاركتهم في الحياة السياسية والانتخابية في مصر ودورهم البارز خلال الفترة الماضية والحالية موضحاً إن أكثر شئ جازب للإستثمار هو قوة الرئيس والدعم الشعبي له.

حملة المرشح باسيوط تعقد لقاء تستقبل الصحفيين

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