مع انطلاق الماراثون.. كل ما تريد معرفته عن الانتخابات الرئاسية بالخارج.. المصريون يبدأون التصويت لاختيار رئيس من بين 4 مرشحين.. و137 سفارة وقنصلية في 121 بلدًا تستقبل الناخبين

انطلق الماراثون الانتخابي لاختيار رئيس الجمهورية اليوم الجمعة، حيث بدأ المصريون بالخارج التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث فتحت 137 سفارة وقنصلية مصرية في الساعات الأولى من الصباح، أبوابها في 121 بلدا لاستقبال الناخبين حتى الأحد للتصويت من أجل اختيار رئيس الجمهورية، حيث يدلي المصريون في الخارج بأصواتهم على مدى ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الجمعة، بينما يصوت المصريون داخل البلاد في أيام 10 و11 و12 ديسمبر.

نتائج الانتخابات الرئاسية 2024

ومن المقرر إعلان النتيجة في 18 ديسمبر في حال حسم السباق من الجولة الأولى، ولم يتمّ الإعلان رسميا عن عدد من يحقّ لهم التصويت من المصريين بالخارج، ولكن وزيرة الهجرة المصرية سها جندي أشارت هذا الأسبوع، بحسب بيان من الوزارة، إلى أنها "واثقة من كثافة مشاركة المصريين بالخارج والذين يبلغ تعدادهم نحو 14 مليون مصري في مختلف دول العالم".

وبحسب تقرير نشره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري عام 2021، فإن غالبية المصريين المقيمين في الخارج تتركز في الدول العربية وعلى رأسها السعودية، ثم تأتي دول الأميركيتين في المرتبة الثانية.

4 مرشحين على الانتخابات الرئاسية

ويخوض الماراثون الانتخابي 4 مرشحين، أبرزهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، المرشح بقوة للفوز في الانتخابات الرئاسية، بعدما تقدّم بأوراق ترشيحه في أكتوبر بعد أن حصل على 424 تزكية من نواب البرلمان البالغ عددهم 596 عضوًا، وأكثر من 1،1 مليون توكيل شعبي، ويواجهه في المعركة الانتخابية كل من رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، فريد زهران، ورئيس حزب الوفد، عبد السند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، حازم عمر. والذين قدّموا أوراق ترشّحهم مدعومين بعدد التزكيات البرلمانية اللازمة، فيما جمع عمر أكثر من 60 ألف توكيل.

فيما يلي أبرز المعلومات عن المرشحين للانتخابات الرئاسية:

المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

ولد في 1954 بالقاهرة. تخرج من الكلية الحربية في 1977، وتولى منصب وزير الدفاع والإنتاج الحربي في أغسطس 2012 في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، واستقال من منصبه كوزير للدفاع في مارس 2014 للترشح في الانتخابات الرئاسية بعد أن أطاحت ثورة 30 يونيو بالرئيس الراحل محمد مرسي، وأدى اليمين الدستورية لفترته الرئاسية الأولى في يونيو 2014، وأعيد انتخابه لفترة ثانية في يونيو 2018.

كانت الفترة الرئاسية 4 سنوات وفقا للدستور، لكن تم تمديدها إلى ست سنوات في تعديلات دستورية أقرت عام 2019، وهو ما مدد الفترة الرئاسية الثانية للسيسي حتى مطلع أبريل عام 2024، كما سمح له بالترشح لفترة ثالثة.

المرشح الرئاسي فريد زهران

ولد في 1957 بالقاهرة. تخرج من كلية الزراعة في "جامعة القاهرة" في سبعينيات القرن الماضي، وشارك في الأنشطة السياسية الطلابية في تلك الحقبة، وكان أحد مؤسسي جبهة الإنقاذ الوطني التي تشكلت في 2012 إبان حكم الرئيس الراحل مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

أسس وترأس مجلس إدارة دار المحروسة للنشر والترجمة والمعلومات في 1986، وتولى رئاسة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الذي تأسس في 2011، في أبريل 2016.

المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة

ولد في 1952 بالجيزة. تخرج من كلية الحقوق في "جامعة القاهرة" في سبعينيات القرن الماضي، ونال درجة الدكتوراه في الاستثمار الأجنبي من فرنسا عام 1988.

يشغل منصب رئيس قسم القانون الدولي الخاص في كلية الحقوق بـ"جامعة المنوفية"، كما يرأس المركز الدولي للتحكيم والتوفيق والوساطة والملكية الفكرية. تولى رئاسة حزب الوفد في مارس 2022.

المرشح الرئاسي حازم عمر

ولد في 1964 بالقاهرة. تخرج من كلية الهندسة في "جامعة الإسكندرية" عام 1986، وأسس حزب الشعب الجمهوري في 2012، ويتولى رئاسته حتى الآن، وكان من بين 100 عضو عينهم السيسي عام 2020 في مجلس الشيوخ، إحدى غرفتي البرلمان، حيث ترأس لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية.