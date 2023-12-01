سلطنة عمان وسويسرا تؤكدان أهمية تعزيز مبادرات الشراكة وتبادل الخبرات

الجمعة 01/ديسمبر/2023 - 10:38 ص

أكد سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق والرئيس السويسري آلان بيرسيه، أهمية تعزيز المزيد من مبادرات الشراكة وتبادل الخبرات على المستويين الحكومي والقطاع الخاص، خاصة في مجالات الاقتصاد، التجارة، الاستثمار، السياحة، البيئة، الخدمات اللوجستية، الطاقة المتجددة، التعليم، والبحث.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن ذلك جاء في بيان مشترك بين السلطنة وسويسرا بمناسبة الزيارة الرسمية للرئيس السويسري للسلطنة.

وأوضح البيان أن الجانبين بحثا خلال لقاء على هامش الزيارة جملة من المواضيع المتصلة بعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، إلى جانب تبادل الآراء حول مختلف القضايا العالمية والتطورات الإقليمية والدولية.

وفيما يتعلق بالقضايا السياسية والأمنية والإنسانية وحقوق الإنسان، عبر الجانبان عن دعمهما الثابت لمبادئ الحوار والتفاوض والوساطة في حل النزاعات ومعالجة التحديات تحقيقا للأمن والسلام والتعايش السلمي والاستقرار للجميع.

كما أعربا عن تمسكهما الراسخ بمبادئ القانون الدولي واحترام النظام الدولي متعدد الأطراف لإرساء العدالة والحرية والحق الإنساني في الحياة الكريمة.

وبمناسبة الزيارة؛ وقع البلدان عددا من مذكرات التفاهم تشمل مجالات تطوير الرعاية الصحية وبناء القدرات مع شركة روش السويسرية، والتعاون في قطاع السياحة، والطاقة المستدامة وتقنيات الطاقة المستدامة حيث سيبدأ التعاون بين وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان وتحالف المختبرات الفدرالية السويسرية لعلوم المواد والتكنولوجيا في يناير 2024، بالإضافة إلى ذلك تم التوقيع على مذكرة نوايا للتعاون بين الأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية العمانية ومركز جنيف للسياسة الأمنية، واتفاقية بشأن تصريح العمل للأشخاص المرافقين للموظفين الرسميين.