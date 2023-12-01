كولر يحاضر لاعبي الأهلي استعدادا لمباراة يانج أفريكانز

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادا لمواجهة فريق يانج أفريكانز التنزاني المقرر إقامتها مساء غد السبت على ملعب مكابا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن تشهد المحاضرة بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة الغد أمام يانج أفريكانز التنزاني.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الجمعة على ملعب مكابا بتنزانيا استعدادا لمواجهة فريق يانج أفريكانز في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا في اللقاء المقرر إقامته مساء غد السبت.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، قد وصلت إلى تنزانيا مساء أمس بعد رحلة طيران استغرقت ما يقرب من ٦ ساعات، استعدادًا لخوض مباراة يانج أفريكانز، التي تجمع الفريقين مساء غد السبت، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وخاض الفريق الأحمر مرانه الأخير بالقاهرة صباح أمس الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة، عقب الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين بعد مباراة سموحة الأخيرة في بطولة الدوري.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين أكد خلالها على أهمية التركيز الشديد وبذل أقصى جهد خلال الفترة المقبلة، من أجل الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز في المباراة القادمة.