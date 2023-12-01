أسعار الدولار فى البنوك اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023

الجمعة 01/ديسمبر/2023 - 08:40 ص

سيطرت حالة من الاستقرار والهدوء على سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري ، ، في مستهل التعاملات اليوم الجمعة 1ديسمبر 2023، في البنوك الحكومية والتجارية العاملة في سوق الصرف المصرية .

وسجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

بيننا سجل الدولار اليوم في بنك قناة السويس سعر 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية فسجل سعر 30.85 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيه.

وبلغ الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB سعر 30.85 جنيه للشراء، و سجل سعر البيع نحو 30.95 جنيه.

وحقق سعر الدولار بداية اليوم في بنك بلوم مصر عند نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك سايب سعر 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.

واستقر سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، مقابل الجنيه المصري.