قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إنه يجب أن نقف مع رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، كونه رجل المرحلة.

اللواء سمير فرج: يجب أن نقف مع الرئيس السيسي كونه رجل المرحلة

وأكد بكلمته، اليوم الخميس، خلال مؤتمر حزب حماة وطن بمحافظة بورسعيد، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة، أن الوقوف مع الرئيس السيسي يأتي لاستكمال الاستثمارات والتنمية، وتأمين الوطن كون أن القوة العسكرية التي يهتم بها الرئيس تحمي التنمية والوطن والشعب.

وأعرب عن ثقته في أبناء المدينة الباسلة في أن تكون بورسعيد أعلى نسبة تصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

حضر المؤتمر عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ ببورسعيد ولفيف من أبناء المحافظة، وقيادات الحزب، واللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، والدكتور أيمن محمد ابراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، والفنان كمال أبو رية.