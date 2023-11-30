دوري المؤتمر الأوروبي.. مرموش يقود هجوم آينتراخت فرانكفورت أمام باوك

أعلن دينو توبمولر، المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري عمر مرموش، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة باوك اليوناني، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

يستضيف فريق آينتراخت فرانكفورت، اليوم الخميس، نظيره باوك بملعب دوتش بانك بارك، على أن تنطلق المباراة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود مرموش هجوم فرانكفورت أمام باوك، بجانب ماريو جوتزه، والجزائري فارس شعيبي، على أن يتواجد التونسي إلياس سخيري أساسيًا في تشكيل الفريق الألماني.

سجل عمر مرموش 3 أهداف مع آينتراخت فرانكفورت في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي هذا الموسم.

يحتل فريق آينتراخت فرانكفورت، وصافة جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، بينما يتصدر باوك الترتيب بفارق نقطة وحيدة.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت لمواجهة باوك

حراسة المرمى: تراب

خط الدفاع: توتا - سمولتشيتش - باشو

خط الوسط: إيبيمبي - لارسون - إلياس سخيري - نكونو

وفي الهجوم: ماريو جوتزه - عمر مرموش - فارس شعيبي.