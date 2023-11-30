وزير الدفاع السعودي ومبعوث أممي يبحثان جهود التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية

بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج، جهود المملكة لدعم السلام وخارطة الطريق بين الأطراف اليمنية، للتوصل إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة اليمنية تحت إشراف الأمم المتحدة، يحقق السلام الشامل ويضمن استدامته.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن اللقاء عقد بحضور السفير السعودية لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، ومن الجانب الأممي المساعدة الخاصة للمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن لينيا لوكوود هينيكس، ومسئول أول للشؤون السياسية روكسانة بازركان، ومستشارة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن أبريل ألي.