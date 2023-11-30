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الخميس 30 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"الشباب" والأمم المتحدة للسكان تطلقان فعاليات حملة الـ16يوما لمناهضة العنف ضد المرأة

وزارة الشباب
وزارة الشباب
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نظمت وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان فعالية التوعية ضد العنف من خلال مشروع المساحات الامنة بأسوان ( المساحة الأمنة بمركز شباب بدر) ، ضمن فعالية حملة الـ١٦ يوما توعية ضد العنف.

تضمنت الفعالية مجموعة من الأنشطة والمحاضرات التدريبية ومعرض للمنتجات الحرفية وحضرها ٢٢٠ سيدة وفتاة.

من جهتها، أكدت منال جمال، رئيس الادارة المركزية لتمكين الشباب، أن الفعالية تتضمن ندوات تثقيفية لمناهضة العنف ضد المرأة، ونشر الوعي وماينتج عنه، وتأثيره علي الأسرة، ويتم تقديم الدعم النفسي من خلال الدورات التدريبية التي يتم تنفيذها بالمساحات الآمنة، كما يتم توفير متخصصين  لإدارة الحالات التي تعرضت لأي نوع من أشكال العنف، مع توفير طبيب متخصص.

المرأة وزارة الشباب صندوق الامم المتحدة للسكان اشرف صبحي احمد محمدي