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الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

زيارة علمية وأثرية لمدرسة الأمل للصم بنات بالفيوم .."صور"

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نظمت ادارة الوعى الاثري بمنطقة آثار الفيوم بقيادة نرمين عاطف مديرة الوعى الأثرى زيارة علمية واثرية لمدرسة الأمل للصم بنات بالفيوم الى منطقة كوم اوشيم ، تحت اشراف مدير عام آثار الفيوم الدكتور علي البطل وحسين عبد القادر مدير المنطقة.


وقالت  الدكتورة نرمين عاطف مديرة ادارة الوعى الاثري انه تم زيارة المنطقة وإبراز اهميتها الاثرية وأهم الاكتشافات التي تمت بالمنطقة ومازالت الادارة مستمرة فى نشر الوعى الآثري بمحافظة الفيوم لتنمية الانتماء والولاء للوطن وللحضارة المصريه، 

وشددت على حرص إدارة الوعى الآثري بمنطقة آثار الفيوم على نشر الوعى الاثري وتنشيط السياحة الداخلية.


يأتي ذلك استمرارًا لمجهودات إدارة الوعى الآثري بمنطقة اثار الفيوم فى نشر الوعى الآثري بمحافظة الفيوم وتنمية الأنتماء للوطن والحضارة المصريه العريقة والحفاظ عليها.

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