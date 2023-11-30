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الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة جنوب الوادي يشهد ورشة عمل تناقش "رحلة التصنيفات الدولية"

رئيس جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة جنوب الوادي
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شهد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، ورشة عمل بعنوان (رحلة التصنيفات الدولية بجامعة جنوب الوادي أين كنا... وكيف أصبحنا)، بحضور الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وفريق عمل لجنة التصنيف الدولي بالجامعة. 

وأكد رئيس الجامعة ان هناك اهتمام كبير بالتصنيف الدولي بالجامعة للمردود الكبير للتصنيف الدولي في تعزيز الصورة الذهنية للجامعة وجذب الطلاب الوافدين وتعزيز الموارد المالية وتقديم خدمة تعليمية على المستوى الدولي، واظهرت معظم التصنيفات تقدما كبيرا لجامعة جنوب الوادي  في التصنيف الدولي. 

وأشاد بجهد فريق العمل بقيادة الدكتور حمودة دردير وجهد الفريق الاكاديمي والاداري في تقديم الدعم المعلوماتي لفريق العمل.

واستعرض الدكتور حمودة دردير مسئول لجنة التصنيف الدولي بالجامعة اهم التصنيفات الدولية ومعاييرها ومنهجية التصنيف وتطور تصنيف جامعة جنوب الوادي في مختلف التصنيفات. 

وقدم الدكتور أحمد اسماعيل عضو لجنة التصنيف الدولي بالجامعة عرضا تقديميا للتصنيفات الدولية بالموضوعات العلمية، وتحدث المهندس أحمد حسن عن تصنيف الجامعة الخاص بأهداف التنمية المستدامة.

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