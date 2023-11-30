رئيس حي الجمرك تتابع فاعليات حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة

تابعت المهندسة نهي خليفة، اليوم الخميس، حملة ١٦ يوما لمناهضة العنف ضد المرأة بحضور الدكتورة أميمة طه مدير عام إدارة الجمرك التعليمية.

ونسقت مدير إدارة التنمية المحلية ومدير وحدة تكافؤ الفرص للمرأة وذوي الهمم بالحي مع كلامن إدارة التثقيف الصحي بمنطقة الجمرك الطبية، إداره الجمرك التعليمية، إداره الدعوي والواعظ الديني بالأزهر الشريف، إلقاء ندوة توعوية بمدرسة الانفوشي الاعداديه بنات بالجمرك بمحاضرة للشيخ اسلام محمد مصطفى، واعظ الأزهر الشريف، وشيماء عزت، إدارة التثقيف الصحي بالجمرك الطبية.

وتناولت الندوة مظاهر وأسباب العنف المختلفة، والأثر النفسي والجسدي علي الإنسان، وأضرار الزواج المبكر وزواج القاصرات وختان الإناث والتحرش بأنواعه وأضرار الإبتزاز الالكتروني، كما تم الحديث عن دور الأسرة في مواجهة جميع أشكال العنف من أجل استقرار المجتمع.

وتناول الحوار أيضًا عرض دور وحدة تكافو الفرص بحي الجمرك الخاصة بشئون المرأة وذوي الهمم، والأنشطة القائمة علي دعم تلك الفئه والإهتمام بتمكين المرأة والنهوض بها وتحقق اهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور وحدة تكافو الفرص بالجمرك التعليمية ومدير التوجيه وجميع الإدارات المعنية بالجمرك التعليمية، وذلك في ضوء الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تجري فاعليتها من يوم ١١/٢٥ حتي ١٢/١٠ من كل عام لرفع الوعي حول عن أشكال العنف المتعددة سواء العنف الأسري او المجتمعي وسبل مكافحه هذا العنف من أجل سلامة واستقرار الأسرة والمجتمع، ووفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية.