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الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مجدى عبد العاطي يعلن تشكيل زد لمباراة الاتحاد السكندري

مجدى عبد العاطي يعلن
مجدى عبد العاطي يعلن تشكيل زد لمباراة الاتحاد السكندري
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أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي زد ،بقيادة مجدي عبد العاطي ،عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء الاتحاد السكندري ،والمقرر إقامته في الرابعة عصر اليوم الخميس ،على ملعب استاد الإسكندرية ،ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

وجاء تشكيل زد كالآتي :
حراسة المرمى: علي لطفى.  خط الدفاع : 
مصطفى العش ومحمد سمير ومحمد إسماعيل  وعلي لالا.

خط الوسط : 
عبدالله مجدي وبيتر ومصطفى ميسي وقطه .

خط الهجوم : زيكو وكاموني

وعلى مقاعد البدلاء : 
عمرو حسام وفهد ابوالفتوح وأحمد سمير ومحمود صابر ومحمد علي ورأفت خليل ومصطفى فوزي ومصطفى كاجو ومحمد سودانيه.

مجدي عبد العاطي تشكيل زد لمباراة الاتحاد السكندري الجولة السابعة الدوري الممتاز