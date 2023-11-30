الهيئة الإنجيلية تنظم مؤتمر "شارك بصوتك... نصنع مستقبل مصر"

انطلقت منذ قليل فعاليات مؤتمر "شارك بصوتك... نصنع مستقبل مصر" والتي تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالتعاون مع التحالف الوطني، باحدي فنادق القاهرة الكبري، بحضور الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ، الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ونخبة من الشخصيات العامة والقيادات الوطنية.

الهدف من اللقاء استعراض أهم إنجازات وثمار الأعوام العشرة الماضية من التنمية والعمل الجاد في بناء الجمهورية الجديدة.

الجدير بالذكر الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية هي جمعية أهلية مصرية تأسست في خمسينيات القرن الماضي، وتم إشهارها برقم 468 لسنة 1967، وهي تسعى نحو تأكيد قيمة الحياة الإنسانية وتحسين نوعية الحياة للمواطنين الأكثر احتياجًا والأَوْلى بالرعاية في المجتمعات المحلية في الريف والحضر.

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