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الخميس 30 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الهيئة الإنجيلية تنظم مؤتمر "شارك بصوتك... نصنع مستقبل مصر"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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انطلقت منذ قليل فعاليات مؤتمر "شارك بصوتك... نصنع مستقبل مصر" والتي تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالتعاون مع التحالف الوطني، باحدي فنادق القاهرة الكبري، بحضور الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ، الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ونخبة من الشخصيات العامة والقيادات الوطنية.

الهدف من اللقاء استعراض أهم إنجازات وثمار الأعوام العشرة الماضية من التنمية والعمل الجاد في بناء الجمهورية الجديدة.

الجدير بالذكر الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية هي جمعية أهلية مصرية تأسست في خمسينيات القرن الماضي، وتم إشهارها برقم 468 لسنة 1967، وهي تسعى نحو تأكيد قيمة الحياة الإنسانية وتحسين نوعية الحياة للمواطنين الأكثر احتياجًا والأَوْلى بالرعاية في المجتمعات المحلية في الريف والحضر.

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الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بناء الجمهورية الجديدة المجتمعات المحلية مؤتمر شارك بصوتك نصنع مستقبل مصر الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني