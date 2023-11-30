تحرير 80 محضرًا في حملة على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بشرم الشيخ

شنت إدارة الأغذية بمديرية الصحة بجنوب سيناء، حملة كبرى على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدينة شرم الشيخ ، جرى خلالها المرور على 37 منشأة ، أسفرت عن تحرير 35 محضر نظافة وكذلك 43 محضر لعدم حمل شهادات صحية للمشتغلين بالاغذية كما جرى تحرير محضرين ضبط لكمية بلغ وزنها 38 كيلو جرام لاغذية منتهية الصلاحية وفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمى باجمالي محاضر بلغ عددها 80 محضرا.

كما جرى اعدام 516 كيلو جرام و 186 لتر لاغذية ومشروبات فاسدة وبها تغير بالخواص الطبيعية ،كما جرى التوصية بغلق منشأة غير مستوفاة للاشتراطات وبها خطر داهم على الصحة العامة.

ضمت اللجنة شكلت كلًا من: احمد خضر ومحمود سعيد ، مشرفي الأغذية بالمديرية وابراهيم ابو هاشم ومحمد اسماعيل مفتشى اغذية شرم الشيخ .

وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار حملات المرور والتفتيش علي اماكن تداول الاغذية والمشروبات لضمان تقديم غذاء صحي امن لجميع المواطنين بالمحافظة والقادمين اليها.

جاء ذلك في ضوء أعمال حملة 100 يوم صحة تحت رعاية عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، بناءً على تعليمات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، وبتوجيهات اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، بضرورة تكثيف المرور على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدن المحافظة لضمان تقديم غذاء أمن لقاطنى المدينة وزوارها ، وبناءً على التكليف المباشر من الدكتور عبد التواب عريضة وكيل الوزارة، وتحت اشراف من الدكتور هيثم الشنهاب ، وكيل المديرية للطب الوقائى ، ومصطفى خليل القائم باعمال مدير مراقبة الاغذية بالمديرية.

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