الأركان الأوكرانية: تسجيل أكثر من 100 اشتباك مع القوات الروسية خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الخميس، تسجيل أكثر من 100 اشتباك بين عناصر الجيش الأوكراني والقوات الروسية في عدة مناطق، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الهيئة - في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية "أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، دار 101 اشتباك عسكري على الجبهة، إذ شنت القوات الروسية 11 ضربة صاروخية و28 ضربة جوية، وفتحت النار بأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة 43 مرة على المواقع والمناطق الأوكرانية".

وأوضح أنه في أعقاب الهجمات الروسية، تم الإبلاغ عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين، فضلا عن الأضرار التي لحقت بالمنازل السكنية وغيرها من البنية التحتية المدنية، مضيفا أن الجيش الروسي هاجم البنية التحتية المدنية في أوكرانيا بصاروخ موجه من طراز Kh-31 وصاروخين أرض جو من طراز S-300.

ووفقا للبيان فقد استخدمت روسيا ثمانية صواريخ أرض- جو موجهة من طراز /إس 300/ و20 ذخيرة متسكعة من نوع شاهد ضد أوكرانيا. واعترضت وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية 14 طائرة بدون طيار معادية. تم الإبلاغ عن تضرر وتدمير منازل منفصلة، بالإضافة إلى بنية تحتية مدنية أخرى.

وأفادت الهيئة بارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 328 ألفا و760 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وأشارت إلى أنه -خلال هذه الفترة- "خسرت روسيا أيضا 5 آلاف و551 دبابة و10 آلاف و340 من المركبات المدرعة و7 آلاف و909 من النظم المدفعية و910 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و600 من أنظمة الدفاع الجوي و324 طائرة مقاتلة و324 مروحية و22 سفينة حربية، فضلا عن 10 آلاف و361 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى 1124 من المعدات الخاصة و5 آلاف و954 طائرة مسيرة وإسقاط 1567 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".

من جانبها، ذكرت قيادة القوات الجوية التابعة للجيش الأوكراني، أن وحدات الدفاع الجوي اعترضت الليلة الماضية 14 طائرة روسية بدون طيار من أصل 20 كانت تُحلق فوق المناطق الجنوبية والشرقية والوسطى من البلاد، لافتة إلى أن الجيش الروسي أطلق ليلة أمس 20 طائرة بدون طيار مقاتلة من طراز شاهد من اتجاهين هما شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا ومنطقة بريمورسكو أختارسك الروسية.

وأضاف البيان أن الروس استهدفوا منطقة دونيتسك بثمانية صواريخ أرض جو موجهة من طراز إس-300 في حين شاركت الطائرات المقاتلة ووحدات صواريخ أرض جو وفرق النار المتنقلة التابعة للقوات الجوية وقوات الدفاع الأوكرانية في صد الهجوم الروسي.