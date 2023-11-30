بالفيديو.. تفاصيل الصمت الانتخابي وعقوبة من يخالفه؟

كشف الدكتور رضا عبد الواجد، عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، تفاصيل الصمت الانتخابي في الاستحقاقات الدستورية بالإضافة إلى عقوبة من يخالفه، لافتا إلى بدء الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج غدا، ولمدة 3 أيام، وفقا للجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لميس سلامة، عبر برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الصمت الانتخابي للاستحقاق الرئاسي 2024، بدأ أمس الأربعاء ويستمر إلى اليوم، على أن يبدأ التصويت غدا، مبينا أن القانون عرف الصمت الانتخابي بأنه يتم منع نشر أي معلومات عن الانتخابات في كافة وسائل الإعلام خاصة بالمرشحين أو برامجهم الانتخابية.



ولفت إلى أن ذلك جاء من أجل عدم التأثير على الناخب في العملية الانتخابية وإعطاءه المدة الكافية لتكوين رأيه للتصويت في الاستحقاق الرئاسي، موضحا أنه يمنع استضافة أي مرشح في الاستحقاقات والتصريح عن حملته وبرنامجه الانتخابي.

ونوه عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، بأنه لابد من المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، مبينا أن الاستحقاق يأتي في توقيت الدولة بحاجة إلى جميع أبنائها.

