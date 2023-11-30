أمريكا تجدد التزامها بالعمل مع الكويت والشركاء الإقليميين لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة

الخميس 30/نوفمبر/2023 - 09:41 ص

جددت الولايات المتحدة، التزامها بالعمل مع الكويت والشركاء الإقليميين؛ من أجل إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومزدهرة.

جاء ذلك، حسب ما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ونظيره الكويتي الشيخ سالم الصباح.

وناقش الوزيران وقف النزاع بين إسرائيل وحماس، والذي سمح بإطلاق سراح الرهائن وزيادة إيصال المساعدات الإنسانية إلى الناس في غزة.

وأكد بلينكن مجددا علاقات الصداقة والشراكة الإستراتيجية بين الكويت والولايات المتحدة.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد ذكرت في بيان لها أن الجانبين تناولا خلال الاتصال الهاتفي التطورات الخطيرة في قطاع غزة والتباحث في سبل وقف الجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأشقاء الفلسطينيين، وما يسببه العدوان من كارثة إنسانية دامية.

وأضافت أن الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح شدد - خلال الاتصال - على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ومساندته في حصوله على كامل حقوقه وإقامة دولته المستقلة والوصول إلى حلٍ عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

ودعا إلى ضرورة وقف القتل الدائر في غزة فورا والعمل على ضمان عدم اتساع رقعة الصراع وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وعدم التعاطي مع هذه القضية بازدواجية المعايير وإيجاد أنجع السبل لإنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة ككل.