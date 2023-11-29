دوري أبطال أوروبا.. بايرن ميونخ يتعادل مع كوبنهاجن بالشوط الأول

سيطر التعادل السلبي على نتيجة الشوط الأول من المباراة، التي تجمع فريق بايرن ميونخ الألماني بنظيره كوبنهاجن الدنماركي، والتي تقام بينهما حاليًا على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ولم يشهد الشوط الأول، أحداثًا مثيرة بعد إهدار لاعبي البايرن أكثر من فرصة أمام الفريق الضيف للتهديف.

وضمن بايرن ميونخ تأهله رسميًا إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا منذ الجولة الماضية من دور المجموعات، بعد تصدره لمجموعته بالعلامة الكاملة.

ويتصدر بايرن ميونخ، جدول ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، بينما يأتي كوبنهاجن في المركز الثالث وفي رصيده 4 نقاط.

وبدأ بايرن ميونخ، المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: لايمر، جورتسيكا، دايوت أوباميكانو، ألفونسو ديفيز

خط الوسط: جوشوا كيميش، رافائيل جوريرو، توماس مولر

وفي الهجوم: كينجسلي كومان، هاري كين، ماتيس تيل.