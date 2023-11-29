وكيل صحة الفيوم يجري جولة تفقدية داخل المستشفى العام ومركز الغسيل الكلوي

قام الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم بزيارة لمستشفى الفيوم العام يرافقه الدكتور شريف صبحى مدير العلاجى والدكتور محمد عبد الله على مدير الطوارئ والمستشفيات وكان فى استقبال الدكتور محمد الدمرداش مدير المستشفى، لمتابعة سير العمل.

عقد وكيل الوزارة إجتماع بمكتب مدير المستشفى حضره مدير العلاجى ومدير المستشفيات وهالة احمد مدير أدارة التمريض بالمديرية ووائل محمد مرسى مدير الشئون المالية بالمديرية والدكتورة رحاب جبيلى -مدير ادارة الصيدلة بالمديرية بالاضافة إلى إدارة المستشفى "وكيل المستشفى مدير الاقسام الداخلية -مدير الطوارئ".

وناقش خلال الاجتماع أهم المشكلات ووضع حلول لها والتى من أهمها نقص عدد الصيادلة الكلينيكال، حيث وجه بتوزيع الصيادلة الإكلينيكيين على مستوى المحافظة وتوفير العدد المطلوب للمستشفى العام حتى يتم آداء الخدمة بها على اكمل وجه، وكلف الدكتورة مديرة الصيادلة بذلك.

كما تمت مناقشة بعض المشكلات المالية وتم تكليف مدير الشئون المالية بالعمل على حلها .. بعد ذلك قام لدكتور وكيل الوزارة بجولة تفقدية داخل المستشفى العام قام فيها بالمرور على اقسام الجراحة حريم والعناية المتوسطة والحروق.

وناقش وكيل الوزارة مع مدير المستشفى مقترح لتطوير سكن الطبيبات القديم والاستفادة منه فى عمل قسم اقتصادى يدر دخلا للمستشفى ويزود مواردها، وبعد ذلك قام بزيارة قسم الاطفال والعمليات والمعمل وبنك الدم.



ثم تفقد وحدة التصلب المتعدد والتى تم افتتاحها مؤخرا وتم انشاؤها بالتبرعات من احدى المؤسسات الخيرية، وبعد ذلك استمع إلى شرح من مدير العلاجى حول المقر المخصص لقسطرة القلب تحت الانشاء وذلك بحضور المدير المالى والإدارى للمستشفى فرج كليب، حيث وجه بحل مشكلة متعلقة بإحدى العاملات.

وأثناء الجولة أستغاثت احدى السيدات بالسيد الدكتور وكيل الوزارة لعمل اشعة لطفلها وعلى الفور وجه بعمل الاشعة فورا ولم يتحرك حتى افادته الممرضة بما تم، ثم توجه إلى مركز الكلى الجديد وأستمع الى شرح من الدكتور محمد عبد الله مدير المركز عن عدد المرضى والخدمات المقدمة لهم كما حضر الدكتور محمود جبالى مدير ادارة الكلى بالمديرية والذى اوضح ان المبنى منشأ من تبرعات أحد رجال الاعمال الإماراتيين وهو نفسه الذى تبرع لإنشاء قسطرة القلب.

وتحدث عن نوعية الماكينات وعن فصل البلازما وعن قصص النجاح التى تتم بالمركز

وفى نهاية الجولة، تم عقد اجتماع اخر بمكتب مدير المستشفى، وأستمع الى مقترحات تطوير العمل وإحتياجات المستشفى.

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