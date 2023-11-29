محاضرات ضمن مبادرة "كنز بلادى" لنشر الوعى الأثرى بمدارس الفيوم

تستمر فاعليات مبادرة كنز بلادى لنشر الوعى الاثرى بمدارس الفيوم بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم برعاية الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم والدكتورة ريحاب عريق وكيلة المديرية ومصطفى مبارك مدير إدارة شرق التعليمية، وتحت اشراف الدكتور علي البطل مدير عام آثار الفيوم وحسين عبد القادر مدير المنطقة.

قامت أدارة الوعى الاثري بقيادة نرمين عاطف مديرة أدارة الوعى الاثري بمنطقة آثار الفيوم "بزيارة مدرسة ام المؤمنين الثانوية بنات "، وعمل محاضرة عن "العمارة والفنون في مصر القديمة ".

حيث تناولت ايمان علاء مفتش آثار بإدارة الوعى الآثري عن براعة المصرى القديم في البناء والتشييد في نواحي عدة من تصاميم هندسية وأدوات وطرق مستخدمة في عملية البناء بمصر القديمة فقد أجمع المؤرخين وعلماء المصريات أن المصريين القدماء هم بناة المعرفة الأوائل، فهم من علموا الإنسانية كيفية تصميم وتشييد المباني، وأرسوا بذلك الأسُس الحضارية للإنسان.

حيث اوضحت نرمين عاطف مديرة الوعى الأثرى أن قدماء المصريين وصلوا إلى مستويات عالية لا مثيل لها في التصميم المعماري وهندسة البناء. حتى الآن لا يزال من الصعب تصور كيف يمكن أن تكون كل هذه المباني والمنشآت التي أقيمت على مستوى عال من الكمال والدقة بإستخدام أدوات بدائية لا تضاهي الآلات والمعدات الحديثة.

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