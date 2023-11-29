عمال الصناعات الهندسية والكيماويات ينظمان مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم الرئيس السيسي

نظمت النقابة العامة للصناعات الهندسية برئاسة المهندس خالد الفقى، والنقابة العامة للعاملين بالكيماويات، برئاسة المهندس عماد حمدى، بحضور عبد المنعم الجمل نائب رئيس اتحاد عمال مصر، نائبا عن محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، المهندس محمد زكريا محى الدين، رئيس الشركة القابضة للكمياويات، المهندس محمد السعداوى مصطفى، رئيس الشركة القابضة المعدنية، المحاسب عماد الدين مصطفى، الرئيس التنفيذى للصناعات الكيماوية، مؤتمرا جماهيريا عماليا حاشدا من عمال الصناعة والكيماويات علي مستوي الجمهورية، تحت عنوان مستقبل مصر، وذلك بالقاعة الكبرى بمقر الاتحاد العام لنقابات العمال.

وقال المهندس عماد حمدى رئيس النقابة العامة للكيماويات، إنه في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تمكنت الدولة المصرية من تأسيس اقتصاد قوي يتمتع بالمرونة والتنوع استنادا إلى برنامج إصلاح شامل من أجل صنع مستقبل أفضل لمصر والمصريين.

وأضاف رئيس نقابة الكيماويات، أن تأييده للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة جاء لعدة اعتبارات، لعل أبرزها وأهمها الإنجازات الضخمة التي تحققت على مدار 10 سنوات فترة حكم الرئيس السيسي، موضحا أن الرئيس السيسي نجح خلال فترة وجيزة في إحداث طفرة تنموية شاملة بكل المقاييس في شتى مجالات وقطاعات الدولة، الأمر الذي يدعونا جميعا للتمسك بتوليه فترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتنفيذ خطة مصر 2030.

وقال المهندس خالد الفقي، رئيس النقابة العامة لعمال الصناعات الهندسية، أن الخطوات الاستباقية التي اتخذتها القيادة السياسية في مجال التنمية والبنية التحتية وبناء قدرات الدولة تؤكد أننا أمام قيادة واعية بالتحديات التي تواجه البلاد، وأن هذا الحشد يعكس مدى التأييد العمالى القوي الذي يحظى به الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره قائد الدولة.

واضاف الفقى، إن الإدارة الحكيمة من الرئيس السيسي في ذلك الوقت تعد مكسبًا كبيرًا لمصر نظرًا للظروف التي تمر بها المنطقة، وأنه حقق العديد من الإنجازات الكبيرة طوال السنوات الماضية، مؤكدا علي دعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة من أجل استكمال مسيرة الإنجازات وتحقيق تطلعات وطموحات الشعب المصري، والوصول إلى حلم الجمهورية الجديدة.

وأعلنت نقابتى الصناعات الهندسية والكيماويات، دعمهم المطلق وتأييدهم الكامل لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، من أجل استكمال مسيرة الإنجازات وتحقيق تطلعات وطموحات الشعب المصري، والوصول إلى حلم الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك ضمن سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية التي تنظمها النقابات العمالية بمختلف المحافظات، لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية.

ويهدف المؤتمر إلى دعم الرئيس في كافة قراراته خلال المرحله الحرجة الحالية والتي تمر بها البلاد والمنطقة، وإعلان تأييد ترشح الرئيس لفتره رئاسية جديدة وحث العمال على مواصلة العمل والإنتاج لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ومساندة القيادة السياسية في خارطة طريقها نحو النهضة الصناعية.

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