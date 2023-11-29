ads
الأربعاء 29 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حملات امنية مكبرة تستهدف منطقة المنصورية بالجيزة

حملات امنية مكبرة
حملات امنية مكبرة تستهدف منطقة المنصورية بالجيزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 قامت الأجهزة الأمنية بتوجيه عدة حملات أمنية بقرية المنصورية بمركز شرطة المناشى بالجيزة إستهدفت العناصر الإجرامية متجرى المواد المخدرة والخارجين عن القانون .

أسفرت جهود الحملات خلال الآونة الأخيرة عن الآتى :-
 ضبط (28 قضية بإجمالى 30 متهم) وبحوزتهم (كميات من المود المخدرة "الحشيش ، الهيروين ، الأيس"– كمية من الأقراص المخدرة –  8 سلاح أبيض – 6 فرد خرطوش). 
 فى مجال تنفيذ الأحكام ضبط (31 حكم مستأنف - 246 حكم جزئى – 41 حكم غرامة).
 فى مجال السرقات ضبط (متهمان) فى قضيتين.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

عدة حملات أمنية المنصورية بالجيزة