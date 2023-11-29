حملات امنية مكبرة تستهدف منطقة المنصورية بالجيزة

قامت الأجهزة الأمنية بتوجيه عدة حملات أمنية بقرية المنصورية بمركز شرطة المناشى بالجيزة إستهدفت العناصر الإجرامية متجرى المواد المخدرة والخارجين عن القانون .

أسفرت جهود الحملات خلال الآونة الأخيرة عن الآتى :-

ضبط (28 قضية بإجمالى 30 متهم) وبحوزتهم (كميات من المود المخدرة "الحشيش ، الهيروين ، الأيس"– كمية من الأقراص المخدرة – 8 سلاح أبيض – 6 فرد خرطوش).

فى مجال تنفيذ الأحكام ضبط (31 حكم مستأنف - 246 حكم جزئى – 41 حكم غرامة).

فى مجال السرقات ضبط (متهمان) فى قضيتين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.