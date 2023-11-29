دوري أبطال أوروبا.. راموس على رأس تشكيل إشبيلية أمام أيندهوفن

أعلن الأوروجوياني دييجو ألونسو، المدير الفني لفريق إشبيلية الإسباني، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة أيندهوفن الهولندي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف فريق إشبيلية، اليوم الأربعاء، نظيره أيندهوفن على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، حيث ينطلق اللقاء في الثامنة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد المدافع المخضرم سيرجيو راموس على رأس تشكيل الفريق الأندلسي، على أن يقود الهجوم، الدولي المغربي يوسف النصيري.

ويأمل إشبيلية في هذه المباراة، أن يحصد الثلاث نقاط من أجل الدخول في المنافسة على بطاقة التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويتذيل إشبيلية، جدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد نقطتين، بينما يأتي أيندهوفن في وصافة الترتيب برصيد 5 نقاط، خلف أرسنال المتصدر بـ9 نقاط.

تشكيل إشبيلية لمواجهة أيندهوفن

حراسة المرمى: ديمتروفيتش.

خط الدفاع: خيسوس نافاس، جوديل، سيرجيو راموس، أكونيا.

خط الوسط: سوو، فرناندو، راكيتيتش.

وفي الهجوم: أوكامبوس، يوسف النصيري، لوكيباكيو.