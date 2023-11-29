أحمد عاطف يقود هجوم فيوتشر أمام الزمالك

أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق فيوتشر، عن تشكيل الفريق لمواجهة نادي الزمالك بالدوري، في اللقاء المقرر له بعد قليل.

ويستضيف فريق فيوتشر، في تمام السابعة مساء اليوم، نظيره الزمالك، على ملعب ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل فيوتشر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: عمر كمال، محمد عبد السلام، علي الفيل، محمد ربيعة

الوسط: غنام محمد، بابا توندي بيلو، ناصر ماهر، ايمن الصفاقسي، عبد الكبير الوادي

الهجوم: أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي ، طارق طه ، باسم علي ، محمد نصير ، محمد صادق ، هشام عادل ، علي زعزع ، عمر السعيد ، مروان محسن.