استطلاع: معظم مواطني التشيك يسحبون تأييدهم لدعم أوكرانيا عسكريًا

أظهر استطلاع رأي في التشيك، اليوم، تناقص التأييد بين المواطنين لتقديم دعم عسكري لأوكرانيا، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير من العام الماضي.

وأفاد الاستطلاع، الذي أجراه تلفزيون التشيك عبر شركة أبحاث، بأن 47 بالمئة فقط من المواطنين يدعمون تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا فيما عارضه 51 بالمئة، وذلك حسبما نقل راديو "براغ الدولي".

وتابع الراديو أن هذا الاستطلاع يعكس نزعة تناقص الدعم بين المواطنين لمساندة أوكرانيا عسكريًا، فيما نقل عن خبراء رصدهم أن كثير من الناخبين غيروا آرائهم بشأن هذه القضية خلال الشهور الثمانية الماضية.