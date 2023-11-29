الأمن يضبط سيدة وعاطلًا سرقا أجهزة طبية بدمياط

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة بمشاركة مديريتى أمن (الأقصر، دمياط)، من ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات من تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

مديرية أمن الأقصر

ضبط تشكيل عصابى ضم (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") تخصص نشاطهم الإجرامى فـى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع الأسلاك"، وبحوزتهم (صاروخ كهربائى - 2 مقص حديدى - 2 سلاح أبيض "مطواة")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدد (16) واقعة أخرى بذات الأسلوب وأرشدوا عن المسروقات.

مديرية أمن دمياط

ضبط «سيدة، وعاطل» سرقا أجهزة طبية من داخل معمل للتحاليل الطبية، كائن بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة، وبحوزتهما (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضافت الأولى باستغلالها لطبيعة عملها بمحل البلاغ حيث قامت باستخراج نسخة من المفاتيح واستعانت بالثاني لارتكاب الواقعة، وأرشدا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.