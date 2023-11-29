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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط متهمة بإدارة نادي صحي بدون ترخيص بالإسكندرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الأربعاء، من ضبط (إحدى السيدات- مقيمة بالإسكندرية) لقيامها  بإدارة نادى صحى بدون ترخيص كائن بعقار بدائرة قسم شرطة سيدى جابر تحت زعم إجراء جلسات مساج واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطها عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه، وضبطها وكذا ضبط (4 سيدات و4 رجال "لثلاثة منهم معلومات جنائية")، وبحوزتهم 10 هواتف محمول "بفحصها فنيًا تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى، مبلغ مالى، 2 دفتر حجوزات، بعض الأدوات والملابس التى تستخدم فى مزاولة النشاط.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بما جاء بالتحريات والضبط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

السيدات بالإسكندرية بإدارة نادى صحى