لحين توقيع العقد.. صحفيو الوفد يعلنون عن بدء اعتصام مفتوح

أعلنت الجمعية العمومية للعاملين بجريدة الوفد بدء اعتصامهم، اليوم الأربعاء، الدخول في اعتصام مفتوح لحين توقيع العقد المتفق عليه مع رئيس مجلس الإدارة لبدء استرداد حقوق العاملين وتطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي كان من المقرر توقيعه اليوم من طرف رئيس مجلس الإدارة ولم يحضر دون اعتذار مسبق.

وكانت اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد قد عقدت اجتماعها الاستثنائي الثالث اليوم الأربعاء الساعة الواحدة ظهرًا، بحضور الجمعية العمومية والمتعلق بتنفيذ الحد للأجور، وتوضيح موقف الإدارة من الوعد الذي قطعه الدكتور أيمن محسب رئيس مجلس الإدارة، بتطبيق ٨٠٠ جنيه على مرتب الزملاء ابتداء من شهر ديسمبر، وجدوله باقي المرتبات وفقا لجدولة زمني حتى الوصول إلى الحد الأدنى للأجور، وموقف باقي العلاوات.

وذلك في اجتماع الأربعاء الماضي ٢٢ نوفمبر، في حضور خالد البلشي نقيب الصحفيين، وأعضاء مجلس النقابة، والدكتور وجدي زين الدين رئيس تحرير الجريدة، مجدي حلمي المشرف العام على البوابة الإلكترونية، والدكتور محمد عادل رئيس اللجنة النقابية، وأعضاء اللجنة النقابية، وحسين حلمي المستشار القانونى للوفد.