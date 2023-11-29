محافظة الشرقية تنهي استعداداتها للانتخابات الرئاسية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة للانتخابات الرئاسية والتي من المقرر انطلاقها في الفترة من 10ـ 12 ديسمبر 2023، وذلك من خلال تجهيز مقار اللجان الانتخابية بكافة القرى والمراكز وتزويدها بجميع الاحتياجات اللازمة لنجاح عملية التصويت.

كما أشار المحافظ خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، إلى أن إجمالي عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية على مستوى المحافظة يبلغ 4 مليون و699 ألفا و 932 ناخبا وناخبة للإدلاء بأصواتهم أمام 980 مركزا انتخابيا بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية.

وجاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ والمهندس محمد الصافي السكرتير العام والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والمستشار العسكري للمحافظة وممثلين عن إدارتي الحماية المدنية والمرور ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وأوضح المحافظ أهمية تشجيع المواطنين على النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة لإرسال رسالة للعالم أن شعب مصر لديه من الوعي والحس السياسي بأن يشارك ويدلي بصوته ويختار رئيسه لاستكمال مسيرة التنمية والبناء مؤكداً على ضرورة أن نقدم عرساً ديموقراطياً يشار له بالبنان ويعبر عن إرادة مصرية حقيقية للتصدي لكافة المؤامرات والتحديات الداخلية والخارجية والنهوض بالوطن الغالي مصر.

وخلال الاجتماع تطرق محافظ الشرقية إلى استعراض خطة المحافظة لاستقبال موسم سقوط الأمطار في فصل الشتاء ومجابهة تقلبات الطقس والسيول المحتملة، مشدداً على استمرار مراجعة غرف تصريف مياه الأمطار ومطابق الصرف الصحي وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بالغرفة الرئيسية بالديوان العام للتعامل الفوري مع تلك الأحداث حفاظاً على أرواح المواطنين والمارة.

كما كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمراجعة اللوحات الاعلانية الكبيرة أعلى العمارات السكنية والتأكد من تثبيتها بصورة جيدة مع الاستمرار في اجراء اعمال الصيانة لأعمدة الانارة قائلاً " أننا جميعا نعمل في منظومة عمل واحدة لمواجهة أي تحديات او احداث طارئة ولدينا السيناريوهات المسبقة للتعامل مع أي أزمة أو طارئ وذلك للحفاظ على أمن وسلامة المواطن.

وخلال الاجتماع أصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع وكيل وزارة الزراعة بمتابعة عمل اللجان المشكلة لرصد أي تعديات مخالفة على الأراضي الزراعية وأراضي املاك الدولة والتعامل مع المخالفين بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها في المهد قبل أن تصبح كتلاً خرسانية يصعب التعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أصحابها.

كما وجه المحافظ وكيلة وزارة التموين بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومباحث التموين لشن حملات تفتيشيه ورقابية على الأسواق للتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة أمام المواطنين والدفع بكميات كبيره من السكر بأسعار مخفضة عن السوق لسد احتياجات المواطنين ولتخفيف العبء والمعاناة عن كاهلهم.

كلف محافظ الشرقية السكرتير العام المساعد بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لحصر الأنشطة التجارية والصناعية غير الرسمية بالقرى والمراكز واعداد تقرير مفصل بها تمهيدا لطرح عدد من الحوافز والمبادرات لتشجيع أصحابها على تقنين أوضاعهم والدخول ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة تحقيقاً للصالح العام وتحسين مستوى الدخل بما يعود بالنفع على الإقتصاد المصري.