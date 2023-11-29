انطلاق مبادرة «بلدنا أمانة» بالمنيا بمشاركة تلاميذ الرسمية لغات بأبوقرقاص

نفذت وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان مبادرة (بلدنا أمانة في أيدينا) لتنمية الأسرة المصرية وتنمية الروح الإيجابية بإدارة أبوقرقاص التعليمية جنوب محافظة المنيا، تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتنفيذاً لتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وبإشراف حمدى مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، وذلك بمشاركة طلاب مدرسة الرسمية لغات بأبوقرقاص؛ إذ قدم التلاميذ عرضا عن أطفال فلسطين، وذلك دعما للقضية الفلسطينية وإبرازا لدور مصر فى دعم القضية الفلسطينية.

وقد نفذت وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بإدارة ابوقرقاص التعليمية "مبادرة بلدنا أمانة في إيدينا" وهي مبادرة وطنية ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية، لنشر الوعي التثقيفي، وتنمية الروح الإيجابية، وإتاحة بيئة داعمة للفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الامن الفكري في البيئة التعليمية.

وتناولت المبادرة عرض الإنجازات التى حققتها الدولة في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من أجل دعم روح الولاء والانتماء لدى الأجيال الشابة اهمية الحفاظ على مقدرات الوطن وأمنه واستقراره.

وجاء ذلك بحضور نائب رئيس مركز ابوقرقاص، ولفيف من القيادات التنفيذية وهناء منير رئيس وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالمديرية، وألفت فتحى رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالإدارة التعليمية وجميع رؤساء الأقسام بالإدارة ولفيف من رجال الدين المسلمين والمسيحيين والمجتمع المدني.

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