المؤتمر: يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني فرصة للضغط على المجتمع الدولي

قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية، إن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذي تم اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة للتوعية والتعبير عن التعاطف والدعم للشعب الفلسطيني وللضغط على المجتمع الدولي للعمل نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام والعدالة في المنطقة من خلال تسليط الضوء على الحقوق الفلسطينية المشروعة والوضع الصعب الذي يعيشه الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي، ومشاركة مصر في الاحتفاء بهذا اليوم تأكيد على موقفها الثابت والداعم لحقوق الأشقاء في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أراضيها المحتلة وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن اليوم العالمي للتضامن فرصة للتأكيد على أن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه وحشد الإرادة السياسية والموارد العالمية للوصول إلى حق تقرير المصير أسوة ببقية شعوب الأرض وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، لافتا إلى ضرورة استغلال هذه اليوم لإحياء الدعوة إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة وإيجاد حلول سلمية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال رفع الوعي وتوعية المجتمع الدولي بمعاناة الشعب الفلسطيني، كما أنه فرصة لتعزيز الدعم العالمي لإنهاء العدوان واحترام حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في فلسطين.

وأشار فرحات، إلى أن الاحتفال باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى يتزامن مع جهود الدولة المصرية لمد الهدنة ليومين في قطاع غزة، مما يساعد على إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية بعد الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية ضد قطاع غزة التي أودت بحياة الآلاف من الأبرياء، لافتا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي نجحت في حشد الرأي العام الدولي والإقليمي نحو نبذ فكرة التهجير القسري للشعب الفلسطيني ليصبح مرفوض عربيا ودوليا، وذلك بعد الكثير من المجهودات المتواصلة بالتنسيق والتشاور مع الأطراف الدولية.