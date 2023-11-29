باتشيكو يعلن قائمة بيراميدز لمواجهتي نواذيبو وصن داونز بدوري أبطال أفريقيا

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة الفريق السماوي في رحلتي الفريق لخوض مباراتي نواذيبو الموريتاني وصن داونز الجنوب أفريقي، في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتغادر بعثة بيراميدز القاهرة اليوم في طريقها إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط لخوض مباراة نواذيبو في الجولة الثانية من دور المجموعات والمحدد لها السبت المقبل، ثم السفر بعدها مباشرة إلى جنوب أفريقيا لخوض لقاء صن داونز بالجولة الثالثة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - علي جبر - محمد حمدي - محمد الشيبي - كريم حافظ - أحمد فتحي - أحمد سامي

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - رمضان صبحي - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - يوسف أسامة - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي

ومن المقرر أن يلحق الثنائي، عبد الله السعيد والمغربي وليد الكرتي ببعثة الفريق في جنوب أفريقيا، حيث يخضع الثنائي حاليا لبرنامج تأهيلي، خاصة وأن السعيد يعاني من بعض الإجهاد فيما يواصل الكرتي التأهيل من مزق السمانة الذي تسبّب في غيابه في الفترة الماضية.

وحقق بيراميدز الفوز في الجولة الاولى على مازيمبي الكونغولي بهدف في لقاء الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.