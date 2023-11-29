محافظ المنوفية ينهي إجراءات تسليم محطة صرف صحي ميت البيضا بالباجور

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، خلال اتصال هاتفي على رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ورئيس شركة مياه الشرب بالتسليم الابتدائي الفوري لمشروع الصرف الصحى لقرية ميت البيضا مركز الباجور، مع إبداء كافة الملاحظات فى عملية التسليم، على أن يتم التشغيل بمولد كهربائي مؤقت لحين وصول المولد الدائم، والبدء الفعلي في إطلاق الخدمة بالقرية وذلك حرصا على مصلحة المواطنين وفى استجابة فورية لمطلب أهالى القرية .

جاء ذلك خلال لقائه اليومى بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لهم بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

كما كلف المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى باتخاذ اللازم فورا تجاه شكوى أهالى شارع المدارس بمنوف بشأن وجود تسريب مياه بالشارع مما يلحق الضرر بطلاب المدارس والمارة، والعرض عليه بما تم، ووجه المحافظ المستشار الهندسي بدراسة طلب مواطن بناحية ميت خاقان بشبين الكوم يلتمس الموافقة على دخول خدمة الغاز الطبيعى إلى المنطقة الخاصة به داخل الحيز العمرانى، مشيرا إلى أنه لا مانع في ضوء الضوابط والقوانين .

وخلال اللقاء أحال المحافظ شكوى مواطن بناحية أبو مشهور ببركة السبع يتضرر من إيقاف إجراءات استصدار ترخيص قطعة أرض يمتلكها إلى المستشار القانونى للفحص والعرض عليه لاتخاذ اللازم وفقا للضوابط والقوانين، كما أمر المحافظ بصرف مساعدات مالية وعينية لعدد من الحالات الإنسانية وذوى الهمم مراعاة لظروفهم الاجتماعية والصحية، يأتى ذلك فى إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية من ابناء المحافظة وتوفير حياة كريمة لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .

وأكد محافظ المنوفية استمرار عقد لقاءاته اليومية بالمواطنين من أبناء وأهالى المحافظة للتعامل الفورى مع شكواهم، مؤكداً أن جميع الأجهزة الخدمية والتنفيذية تعمل بكامل طاقتها لتقديم خدمات أفضل للمواطنين .

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