أبرز 20 حدثا في الـ29 من نوفمبر

منذ قرون وحتى العصر الحديث، تمتلئ صفحات التاريخ بالأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، الـ29 من نوفمبر. في هذا التقرير، سنستعرض مجموعة من الأحداث المهمة والمميزة التي شهدتها العديد من دول العالم في هذا اليوم البارز.

561م: وفاة ملك الفرنجة كلوتير الأول في كومبيين، مما أدى إلى تقسيم مملكة الفرنجة بين أبنائه الأربعة. 800 م: وصول الإمبراطور شارلمان إلى روما للتحقيق في المخالفات المنسوبة إلى البابا ليون الثالث، مما أظهر التوترات السياسية في ذلك الوقت. 1226م: تولي لويس التاسع عرش فرنسا، وهو حدث يعكس تغييرات في السلطة والحكم في تلك الحقبة. 1394م: نقل ملك مملكة جوسون في كوريا، تايجو، العاصمة من كايسونغ إلى هانيانغ التي تُعرف اليوم باسم سيول. 1777م: تأسيس مدينة سان هوزيه في ولاية كاليفورنيا. 1781م: مجزرة زونغ، حيث غرق 133 رقيقًا أفارقة من بحارة سفينة العبيد "زونغ" للحصول على التأمين. 1807م: نقل البلاط البرتغالي إلى البرازيل بعد فرار الملك جواو السادس من عاصمته لشبونة أمام جيوش نابليون بونابرت. 1830م: اندلاع انتفاضة نوفمبر، تمرد مسلح ضد الحكم الروسي لبولندا. 1899م: تأسيس نادي برشلونة في إسبانيا 1939م: ذكرى سلخ لواء الإسكندرون عن سوريا من قبل تركيا. 1945م: قيام جمهورية يوغسلافيا الاشتراكية الاتحادية. 1947م: صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 181 الداعي إلى تقسيم فلسطين بين العرب واليهود. 1951م: إعلان الإضراب العام في تونس احتجاجًا على رفض فرنسا مطالب حكومة محمد شنيق الداعية للاستقلال وإنشاء مجلس نيابي. 1963م: الرئيس الأمريكي ليندون جونسون يشكل لجنة للتحقيق في اغتيال الرئيس جون كينيدي. 1990م: صدور القرار رقم 678 من مجلس الأمن الدولي الداعي إلى تحرير الكويت. 2010م: اغتيال المهندس النووي الإيراني مجيد شهرياري بواسطة قنبلة لاصقة على سيارته. 2011م: تكليف زعيم حزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران بتشكيل الحكومة الجديدة في المغرب بعد حصول حزبه على الأغلبية في الانتخابات التشريعية. 2012م: رفع مستوى عضوية فلسطين لدولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة. 2016م: تحطم طائرة خطوط لاميا الرحلة 2933 مما أسفر عن مقتل 71 شخصًا. 2017م:انتحار الجنرال الكرواتي البوسني سلوبودان برالياك في المحكمة أثناء استماعه لحكم المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.