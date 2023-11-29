بلينكن وستولتنبرج يبحثان استثمارات الناتو وتعزيز قدرات الردع والدفاع للحلف

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، استثمارات الناتو والتزاماته بالاستعداد لمواصلة تعزيز قدرات الردع والدفاع لدى الحلف.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية - في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء - خلال لقائهما في بروكسل قبل اجتماع وزراء خارجية الناتو.

وناقش بلينكن وستولتنبرج أولويات التحالف، بما في ذلك الاستعدادات لقمة واشنطن والذكرى السنوية الـ(75) لتأسيس الناتو في عام 2024 والدعم المستمر لأوكرانيا والأمن في غرب البلقان.

