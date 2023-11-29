بتوصية من الأطباء.. البابا فرنسيس يلغي زيارته إلى الإمارات

ألغى البابا فرنسيس، زيارته المقررة إلى الإمارات لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، بتوصية من الأطباء المشرفين على علاجه، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وأعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس ألغى رحلته امتثالا لتعليمات الأطباء تجنبا لتدهور صحته، على الرغم من تعافيه من الأنفلونزا والتهاب الرئة.

وكان من المقرر أن يغادر البابا فرنسيس روما الجمعة، لإلقاء كلمة في مؤتمر "كوب 28" يوم السبت، بالإضافة إلى افتتاح جناح ديني يوم الأحد على هامش المؤتمر قبل عودته إلى بلاده.

ومن جانبه، قال ماتيو بروني المتحدث باسم الفاتيكان، إن فرنسيس يتحسن من الانفلونزا والتهاب الجهاز التنفسي الذي أجبره على إلغاء مقابلاته السبت، لكن الأطباء طلبوا من البابا إلغاء رحلته المقررة إلى دبي خلال الأيام القادمة.

وتابع: "البابا فرنسيس استجاب لطلب الأطباء مع أسف بالغ، ولذلك ألغيت الرحلة".