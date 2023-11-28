دوري أبطال أوروبا.. تعادل مثير بين ميلان ودورتموند في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة ميلان وبروسيا دورتموند، المقامة حاليًا على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات للمجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا.

افتتح ماركو رويس أهداف المباراة في الدقيقة 9 من ركلة جزاء لصالح بروسيا دورتموند، بعد أن احتسب الحكم مخالفة داخل منطقة الجزاء ضد ميلان.

وحاول ميلان الرد سريعًا، لكن مهاجمه أوليفيه جيرو أضاع فرصة محققة في الدقيقة 15، عندما سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت فوق المرمى.

وفي الدقيقة 36، نجح ميلان في إدراك التعادل عن طريق المهاجم زلاتان إبراهيموفيتش، الذي أرسل عرضية من ركلة ركنية، حولها المهاجم إسماعيل بن ناصر برأسه إلى داخل الشباك.

شهد الشوط الأول من المباراة ندية وإثارة بين الفريقين، حيث تبادلا السيطرة على مجريات اللعب، وخلقا عدة فرص على المرمى.

ويتصدر بروسيا دورتموند الترتيب برصيد 7 نقاط، فيما يحتل ميلان المركز الثالث برصيد 5 نقاط.