دوري أبطال أوروبا.. نيوكاسل يتقدم على باريس سان جيرمان في الشوط الأول

تقدم فريق نيوكاسل يونايتد على باريس سان جيرمان، بهدف نظيف، خلال أحداث الشوط الأول في المباراة التي تجمع الفريقين، في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

حاول لاعبو باريس سان جيرمان كثيرا على مرمى بوبي حارس نيوكاسل وتصدى لها ببراعة ولم تسفر محاولاتهم عن أهداف ليخطف أليكسندر إيساك هدفا لصالح الفريق الإنجليزي في الدقيقة 24.

بدأ نيوكاسل المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: بوبي.

خط الدفاع: جاك تريبير، شار، لاسيليس، ليفرامينتو.

خط الوسط: جولينتون، برونو جيماريش، مايلي.

خط الهجوم: أنتوني جوردون، أليكس إيساك، ميجيل ألميرون.

في حين بدأ باريس سان جيرمان المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، دانيلو، ميلان سكرينار، لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: كانج إن لي، أوجارتي، فابيان رويز.

خط الهجوم: كيليان مبابي، كولو مواني، عثمان ديمبيلي.

ويسعى باريس سان جيرمان إلى تحقيق الفوز في المباراة، ومواصلة المنافسة على صدارة المجموعة السادسة، حيث يحتل الفريق الفرنسي المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر بوروسيا دورتموند الألماني صاحب الـ7 نقاط أما نيوكاسل يونايتد، فيحتل المركز الرابع برصيد 4 نقاط، ويسعى إلى تحقيق الفوز للابتعاد عن منطقة الخطر.