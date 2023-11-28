لجنة التنمية المحلية تعاين اصطفاف المعدات الهندسية بمحافظة المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد القصوى ومراجعة معدات الحملة الميكانيكية مع اتخاذ التدابير اللازمة لاستقبال فصل الشتاء ومواجهة تداعيات الطقس السيء من أمطار وسيول، وذلك انطلاقاً من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمتابعة مباشرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع المعدات والآلات الهندسية للتعامل مع الأزمات والطوارئ.



فى سياق متصل، تفقدت لجنة من وزارة التنمية المحلية اليوم الثلاثاء اصطفاف معدات المراكز و المدن و الأحياء وشركة مياه الشرب و الصرف الصحى حيث شهدت اللجنة تشغيل المعدات وإجراء التجارب العملية لمعاينة وفحص كفاءة كافة المعدات والسيارات المشاركة من سيارات الإطفاء والحماية المدنية والإنقاذ السريع و اللوادر، إلى جانب سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها التشغيلية والفنية، بالإضافة إلى جاهزية فريق العمل من الموارد البشرية وفرق الصيانة ، ومدى استعدادها لمواجهة الأزمات و الطوارئ و الكوارث و من بينها مجابهة أخطار السيول و الأمطار والتقلبات الجوية في فصل الشتاء .



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