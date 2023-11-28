دوري أبطال أوروبا.. موراتا وجريزمان يقودان هجوم أتلتيكو مدريد أمام فينورد

أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة فينورد في دوري أبطال أوروبا، حيث دفع بتشكيل ناري يضم كلاً من ألفارو موراتا، وأنطوان جريزمان، في الهجوم.

يلتقي أتلتيكو مدريد وفينورد، مساء اليوم الثلاثاء، في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء تشكيل أتلتيكو مدريد أمام فينورد كالتالي:

حراسة المرمي: يان أوبلاك

الدفاع: هيرموسو، أكسيل فيتسل، خوسيه خيمينز

خط الوسط: مورينو، كوكي، ريكيلمي، دي بول، لورينتي

الهجوم: ألفارو موراتا، أنطوان جريزمان

ويسعى أتلتيكو مدريد إلى تحقيق الفوز في المباراة، ومواصلة صدارة المجموعة الخامسة، حيث يحتل الفريق الإسباني المركز الأول برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة عن لاتسيو صاحب المركز الثاني، فيما يأتي فينورد في المركز الثالث برصيد 6 نقاط ويتذيل سيلتك الترتيب بنقطة وحيدة.

يأمل أتلتيكو مدريد في تحقيق الفوز على فينورد، من أجل توسيع الفارق بينه وبين الفريق الهولندي، وتعزيز فرصه في التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، أما فينورد، فيسعى إلى تحقيق الفوز، وتقليص الفارق بينه وبين أتلتيكو مدريد، وتعزيز فرصه في التأهل إلى الدور التالي.

