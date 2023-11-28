سمير فرج يكشف مصير الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى المقاومة

كشف اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، عن عدد ضحايا حرب غزة، موضحًا أن عدد الشهداء تجاوز أكثر من 16 ألف فلسطيني، و4 آلاف فلسطيني مفقود، بالإضافة إلى إصابة 35 ألف فلسطيني.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إنه وفقا للهدنة بين حماس ودولة الاحتلال، فقد سلمت المقاومة الفلسطينية اليوم عدد الأسرى المحدد، والتي تنص 3 أسرى فلسطينيين مقابل أسير إسرائيلي.

وتابع: رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتيناهو، يعاني من صراعات وشكوك قوية في تل أبيب، حيث فشل الجيش الإسرائيلي في تحقيقه أهدافه في حرب غزة، بالإضافة إلى عدم قدرته على القضاء على حماس أو تحرير الأسرى سيزيد من الأعباء على نتنياهو.

وأوضح سمير فرج، أن خلال الفترة المقبلة ستشهد اختلافا بين دولة الاحتلال الإسرائيلية والمقاومة الفلسطينية، لأن حماس لا تملك كل الأسرى الإسرائيليين، حيث هناك مجموعة من الأسرى الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية الأخرى، والتي ترفض مبدأ 3 مقابل 1 من الأسرى.

وأكمل: مصر ستمارس دورا كبيرا وتتواصل مع كل الفصائل الفلسطينية، من أجل استمرار الهدنة والأفراج عن الأسرى، موضحًا أن هناك جنود بين الأسرى لم يتم الإفراج عنهم حاليا، وستكون مطالبة المقاومة الفلسطينية الإفراج عن كل الأسرى الفلسطنيين مقابل كل الأسرى الإسرائيليين.